Проценты (валюта и гривна) выплачиваются в первый рабочий день месяца. Проверено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:17
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:15
Саме так...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:08
Розповім, що вдалося вияснити.
Отже, валютний депо третя особа може поповнити лише за нотаріальною довіркою.
Пролонгація депо вмикається або ні прямо в договорі, потім можна додатковою угодою це змінити начебто до передостаннього дня включно. Але лояльність за лонгацію або перерозміщення тут однакова, тому краще лонгацію вимикати одразу як на мене...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:31
Re: Банк Альянс
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:13
В кого є багато депо в різних банках лонгація дозволяє лишній раз не відвідувати банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:46
Re: Банк Альянс
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:53
Жодного аркушу не треба на вимкнення, бо в договорі це просто опція, а відкрити новий може й через інет-банкінг вдасться...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:05
У моєму селі 25 основних лихварів знаходяться у радіусі 500 м від дому
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:17
Re: Банк Альянс
традиційно донизу сьогодні
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:23
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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