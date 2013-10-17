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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27
greenozon написав: wolt450 написав:
традиційно донизу сьогодні
ура! все по заповіту дядЯші
коли 7 річних?
Летом,все летом
никому не верю
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