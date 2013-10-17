RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27

  greenozon написав:
  wolt450 написав:традиційно донизу сьогодні


ура! все по заповіту дядЯші :)
коли 7 річних? :)

Летом,все летом
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87888990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, miltador, omb, Ромасик, Skiw, Фантом і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3841, 3842, 3843
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38428 4683014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 17:55
omb
ОКСІ БАНК 1 ... 26, 27, 28
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
275 48893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 17:52
Ромасик
Альфа-Банк 1 ... 8165, 8166, 8167
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81667 9638295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 17:49
Skiw

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.