Летом,все летом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27
Летом,все летом
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:37
Восени.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:40
Re: Банк Альянс
читав в новинах перше про 8 на грудень 2020, тепер вже проскакують блискавки про 7 на грудень 2020
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:43
Не проскакують а з вуст Яші покращення.... 7% облікова ставка до кінця року 2020.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:52
Як зазначив Смолій, завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні плани тепер більш амбіційні.
"Якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 в. п., ми зможемо знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% ми оцінюємо новий нейтральний рівень облікової ставки", - сказав він.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:58
Тільки ця інфо більш актуальна на банках і байках...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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