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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:27

  greenozon написав:
  wolt450 написав:традиційно донизу сьогодні


ура! все по заповіту дядЯші :)
коли 7 річних? :)

Летом,все летом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:37

Восени.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:40

Re: Банк Альянс

  sens написав:Летом,все летом

читав в новинах перше про 8 на грудень 2020, тепер вже проскакують блискавки про 7 на грудень 2020 :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:43

  greenozon написав:
  sens написав:Летом,все летом

читав в новинах перше про 8 на грудень 2020, тепер вже проскакують блискавки про 7 на грудень 2020 :)

Не проскакують а з вуст Яші покращення.... 7% облікова ставка до кінця року 2020.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:52

Як зазначив Смолій, завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні плани тепер більш амбіційні.

"Якщо інфляція стабілізується в цільовому коридорі 5% ± 1 в. п., ми зможемо знизити ставку до 7% на кінець 2020 року. Саме на рівні 7% ми оцінюємо новий нейтральний рівень облікової ставки", - сказав він.

https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-izmenil ... 88594.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:58

Тільки ця інфо більш актуальна на банках і байках...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:19

Стратегії із залучення вкладників також розробляють в банку Альянс.
...

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... t-bankiry/
+50грн !
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