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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
22
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:
Manchester
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Повідомлень: 65
З нами з: 06.01.09
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:22

  Manchester написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:

Активи за 2019 рік на 66% наростили...видно все роздали і на вивіску нема. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

щоб повісити
вивіску
ще дозвіл потрібен
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:46

Re: Банк Альянс

  J написав:ще дозвіл потрібен

Скільки дозвіл коштує?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32512
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1643 раз.
 
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