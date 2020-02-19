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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:
Manchester
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:22

  Manchester написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:

Активи за 2019 рік на 66% наростили...видно все роздали і на вивіску нема. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

щоб повісити
вивіску
ще дозвіл потрібен
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:46

Re: Банк Альянс

  J написав:ще дозвіл потрібен

Скільки дозвіл коштує?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:52

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:ще дозвіл потрібен

Скільки дозвіл коштує?

Знаю тариф от района в Киеве,для комбанка достаточно сделать по крупнее внутри помещения за стеклянными дверями
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:44

  Manchester написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:

Отож, зібрали, депоставки познижували, вивіски тепер треба ховати, бо як же ще пояснити, що вже досить? )))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:54

  Manchester написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На відділенні Сучасного Українського банку Альянс в м. Коростені відсутня вивіска.

Нема грошей заплатити за виготовдення. :)

Так вони ж кажуть що вже 1 млрд. депозитів з народу зібрали :!:


Ответ банка
Банк Альянс
19 февраля 2020, 15:46
Доброго дня!

На разі банк перебуває в процесі ребрендингу та поступової заміни зовнішніх елементів брендингу відділень.

Просимо вибачення за тимчасові незручності
Manchester
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:15

Re: Банк Альянс

  Manchester написав:На разі банк перебуває в процесі ребрендингу

Альянс банку на Сосіс банку міняють? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На разі банк перебуває в процесі ребрендингу

Альянс банку на Сосіс банку міняють? :)
був Мегабанк та Альянс ,а стане Мегаальянс ? В Черновцах старая вывеска
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:28

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Manchester написав:На разі банк перебуває в процесі ребрендингу

Альянс банку на Сосіс банку міняють? :)
був Мегабанк та Альянс ,а стане Мегаальянс ? В Черновцах старая вывеска

Хіба між ними є чи має з'явитися зв'язок? Мега + Альянс? Дайте посилання, звідки така інфо.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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