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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:15

  BankAlliance написав:
Видача готівкових грошових коштів в Україні:
1. "Через установи та банкомати інших банків в Україні:перші дві операції протягом календарного місяця - не тарифікується"


2.
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК
Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"
не тарифікується


ПК в тарифах це ж платіжна картка?
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.06.19
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:21

Добрый день.Банковские пакеты вашего банка выставляются на аукционах.Там такой деятель Волков Сергей Михайлович загружает в них свою мелочевку и дурит народ..
https://newauction.com.ua/offer/megalot_ukraina_1_kopejka_bankovskaja_upakovka_chisto_lotereja_ne_vybiralos_ni_kem-i144531747022323.html
Под видом 1000 монет продаёт 100.
minyrov
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Повідомлень: 1
З нами з: 23.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:34

Чего опять не работает открытие депозитов в интеренет-банке?
anikola13
 
Повідомлень: 773
З нами з: 08.02.13
Подякував: 84 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 89909192
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