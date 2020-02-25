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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:15
BankAlliance написав:
Видача готівкових грошових коштів в Україні:
1. "Через установи та банкомати інших банків в Україні:перші дві операції протягом календарного місяця - не тарифікується"
2.
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК
Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"не тарифікується
ПК в тарифах це ж платіжна картка?
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h8_Sharhan
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Додано: Нед 23 лют, 2020 17:21
Добрый день.Банковские пакеты вашего банка выставляются на аукционах.Там такой деятель Волков Сергей Михайлович загружает в них свою мелочевку и дурит народ..
https://newauction.com.ua/offer/megalot_ukraina_1_kopejka_bankovskaja_upakovka_chisto_lotereja_ne_vybiralos_ni_kem-i144531747022323.html
Под видом 1000 монет продаёт 100.
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minyrov
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:34
Чего опять не работает открытие депозитов в интеренет-банке?
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anikola13
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:47
Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде
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wolt450
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Додано: Сер 26 лют, 2020 15:05
wolt450 написав:
На 450д 11%
11.5%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:13
wolt450 написав:
Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде
спасибі вам за інсайд, від вас завжди чотко і по ділу, 99% information assurancy!
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greenozon
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:17
greenozon написав: wolt450 написав:
Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде
спасибі вам за інсайд, від вас завжди чотко і по ділу, 99% information assurancy!
Только застолбится не получится. Через приложуху не дает.
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anikola13
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