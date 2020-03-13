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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:15

  BankAlliance написав:
Видача готівкових грошових коштів в Україні:
1. "Через установи та банкомати інших банків в Україні:перші дві операції протягом календарного місяця - не тарифікується"


2.
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК
В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК
Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ"
не тарифікується


ПК в тарифах це ж платіжна картка?
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:21

Добрый день.Банковские пакеты вашего банка выставляются на аукционах.Там такой деятель Волков Сергей Михайлович загружает в них свою мелочевку и дурит народ..
https://newauction.com.ua/offer/megalot_ukraina_1_kopejka_bankovskaja_upakovka_chisto_lotereja_ne_vybiralos_ni_kem-i144531747022323.html
Под видом 1000 монет продаёт 100.
minyrov
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:34

Чего опять не работает открытие депозитов в интеренет-банке?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:47

Re: Банк Альянс

Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:05

Re: Банк Альянс

  wolt450 написав:На 450д 11%

11.5%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:13

  wolt450 написав:Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде


спасибі вам за інсайд, від вас завжди чотко і по ділу, 99% information assurancy!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:17

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Завтра різко падають ставки, особливо гривня
На 450д 11%-2.75% буде


спасибі вам за інсайд, від вас завжди чотко і по ділу, 99% information assurancy!

Только застолбится не получится. Через приложуху не дает.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:01

anikola13

та я власне наразі в пасивному режимі лише спостерігаю за цим депозитним дурдомом :)

саджанці давно посаджені (кінець 2019) і наразі я доглядаю свій сад-город :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:42

До спільноти банків-користувачів SWIFT gpi приєднується «Банк Альянс».

1им якщо добре памятаю був ПБ

https://news.finance.ua/ua/news/-/46695 ... -swift-gpi
+50грн !
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greenozon
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