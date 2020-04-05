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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:00

  югин написав:25 марта закончился депозит в долларе.На отделении не отдают, говорят нет доллара, у банка всё плохо?!

так у всех же плохо в связи с неприлетом самолёта :(
Вы просто напишите претензию, зарегте её, возьмите копию, глядишь хоть в очередь поставят, а то так будут просто за нос водить :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:16

югин

Банк намерен расчитаться со всеми вкладчиками. В целях адаптации к короновирусу банк планирует сократить количество отделений и часть персонала.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:41

Re: Банк Альянс

сегодня звонил. говорят - все есть ($) приезжайте.
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