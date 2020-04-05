так у всех же плохо в связи с неприлетом самолёта
Вы просто напишите претензию, зарегте её, возьмите копию, глядишь хоть в очередь поставят, а то так будут просто за нос водить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:00
так у всех же плохо в связи с неприлетом самолёта
Вы просто напишите претензию, зарегте её, возьмите копию, глядишь хоть в очередь поставят, а то так будут просто за нос водить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 23:16
югин
Банк намерен расчитаться со всеми вкладчиками. В целях адаптации к короновирусу банк планирует сократить количество отделений и часть персонала.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:41
Re: Банк Альянс
сегодня звонил. говорят - все есть ($) приезжайте.
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