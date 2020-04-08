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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:00

  югин написав:25 марта закончился депозит в долларе.На отделении не отдают, говорят нет доллара, у банка всё плохо?!

так у всех же плохо в связи с неприлетом самолёта :(
Вы просто напишите претензию, зарегте её, возьмите копию, глядишь хоть в очередь поставят, а то так будут просто за нос водить :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:16

югин

Банк намерен расчитаться со всеми вкладчиками. В целях адаптации к короновирусу банк планирует сократить количество отделений и часть персонала.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:41

Re: Банк Альянс

сегодня звонил. говорят - все есть ($) приезжайте.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:57

Програма лояльності за пролонгацію депозитів

пришло на Вайбер
не скучайте на Карантине :)

Програма лояльності за пролонгацію депозитів ($)
Ми раді, що ви довіряєте нам у цей непростий час та хочемо віддячити не словом, а ділом. Пропонуємо особливі надбавки за переоформлення депозитів для вас, наші клієнти (heart)

При пролонгації поточного депозиту (pig), ви отримаєте:
(balloon2)плюс 1% річних до процентної ставки в національній валюті
(balloon2)плюс 0,5% річних до процентної ставки в іноземній валюті (дол. США та євро)

Також, за умови наявного відкритого депозиту у нашому Банку, можете відкрити новий, наприклад, у іншій валюті з особливими умовами:
(balloon2)плюс 1% річних до процентної ставки в національній валюті (на термін від 3 місяців)
(balloon2)плюс 0,5 % річних до процентної ставки в іноземній валюті (на термін від 3 місяців)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:09

Банк підвищив свій статус в міжнародній платіжні системі MasterCard до рівня Принципового члена.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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