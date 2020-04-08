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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:00
югин написав:
25 марта закончился депозит в долларе.На отделении не отдают, говорят нет доллара, у банка всё плохо?!
так у всех же плохо в связи с неприлетом самолёта
Вы просто напишите претензию, зарегте её, возьмите копию, глядишь хоть в очередь поставят, а то так будут просто за нос водить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 23:16
югин
Банк намерен расчитаться со всеми вкладчиками. В целях адаптации к короновирусу банк планирует сократить количество отделений и часть персонала.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:41
сегодня звонил. говорят - все есть ($) приезжайте.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:57
пришло на Вайбер
не скучайте на Карантине
Програма лояльності за пролонгацію депозитів ($)
Ми раді, що ви довіряєте нам у цей непростий час та хочемо віддячити не словом, а ділом. Пропонуємо особливі надбавки за переоформлення депозитів для вас, наші клієнти (heart)
При пролонгації поточного депозиту (pig), ви отримаєте:
(balloon2)плюс 1% річних до процентної ставки в національній валюті
(balloon2)плюс 0,5% річних до процентної ставки в іноземній валюті (дол. США та євро)
Також, за умови наявного відкритого депозиту у нашому Банку, можете відкрити новий, наприклад, у іншій валюті з особливими умовами:
(balloon2)плюс 1% річних до процентної ставки в національній валюті (на термін від 3 місяців)
(balloon2)плюс 0,5 % річних до процентної ставки в іноземній валюті (на термін від 3 місяців)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:09
Банк підвищив свій статус в міжнародній платіжні системі MasterCard до рівня Принципового члена.
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