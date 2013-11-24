Aps написав:А как тут дела обстоят с СЭПом в ИБ с текущего счета? Пишет какие то ошибки. Отправлял кто-то?
Так СЕП тут з комісією.
Да упало небольшое депо на текущий счет. Посмотрел бегло тарифы - 0.1% от суммы как бы терпимо. Бензин дороже будет. Но то увы если создавать толпу и напрягать менеджера все в том же отделении. Через ИБ в 10 раз дороже да и всего максимум 15 тыс. Планируют мабуть отбить таким образом затраты на разработку. Успехов им. )
А не проще ли забрать с карты? Зачем огород городить с набиванием платежки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?
Сказали проблема известна ... Решают !
В мене все вже вийшло.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):