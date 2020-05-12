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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:54

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:А как тут дела обстоят с СЭПом в ИБ с текущего счета?
Пишет какие то ошибки. Отправлял кто-то?

Так СЕП тут з комісією.


Да упало небольшое депо на текущий счет.
Посмотрел бегло тарифы - 0.1% от суммы как бы терпимо. Бензин дороже будет.
Но то увы если создавать толпу и напрягать менеджера все в том же отделении.
Через ИБ в 10 раз дороже да и всего максимум 15 тыс.
Планируют мабуть отбить таким образом затраты на разработку.
Успехов им. )

А не проще ли забрать с карты? Зачем огород городить с набиванием платежки?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:57

Re: Банк Альянс

  Stringer написав:А не проще ли забрать с карты?

Не люблять халяви. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:А не проще ли забрать с карты?

Не люблять халяви. :)



Да кто ее не любит. )
Деньги упали на текущий, а не карточный счет.
Халява в таком случае только в отделении. (
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:05

Re: Банк Альянс

Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:47

Re: Банк Альянс

Коллеги, подскажите, банкоматы каких банков щедро наливают с карты Альянса?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:13

  kreuz написав:Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?


Зайшов в додаток, але вискочило віконечко "Сталась помилка на серверві, повідомити?"

решта наче працює..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:42

  kreuz написав:Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?


Сказали проблема известна ... Решают !
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:04

  diplomnet написав:
  kreuz написав:Щось ніяк не вдається в ІБ зайти, процики глянуть і забрать. Це тільки в мене?


Сказали проблема известна ... Решают !

В мене все вже вийшло.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:16

В мобильное приложение нельзя зайти.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:08

  Порт написав:В мобильное приложение нельзя зайти.


Все работает , видать первый рабочий день нагрузочка с сэр ))
diplomnet
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