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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00
Re: Банк Альянс
Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05
Думаю у них свой кукурузник через польский кордон шастает
... делайте хоть что-нибудь!
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