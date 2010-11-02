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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00
Re: Банк Альянс
Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05
Думаю у них свой кукурузник через польский кордон шастает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:19
Забирав в першій декаді травня USD 1,5k та 3k з відсотками. Намагався навіть попередньо телефонувати на ГЛ - там сказали: "Навіщо ображаєте - Ви є у списках на отримання. До речі перевкластися не бажаєте?"
Потім коли першу суму забирав (а друга мала бути через день) поцікавився у касирки: "Чи дійсно я є на виплату в п'ятницю?" Вона дістала роздруківку і показала мені, рядок з моїм прізвищем та сумою замовленої валюти. До речі перша сума була уся новенькими "синіми" банкнотами, а друга вже була в основному старими. Але обидві успішно й без питань прийняв інший банк
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21
Родственник забирал депозит в начале апреля. Отдавали частями. Сразу 1тыс, через неделю остальные. Но тогда во многих банках была проблема с валютой, думаю, сейчас получше. Отпишитесь, если несложно, как отдали, у меня скоро тоже заканчивается валютный депозит.
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