RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00

Re: Банк Альянс

Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8444
З нами з: 15.04.09
Подякував: 481 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Думаю у них свой кукурузник через польский кордон шастает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:19

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Забирав в першій декаді травня USD 1,5k та 3k з відсотками. Намагався навіть попередньо телефонувати на ГЛ - там сказали: "Навіщо ображаєте - Ви є у списках на отримання. До речі перевкластися не бажаєте?"
Потім коли першу суму забирав (а друга мала бути через день) поцікавився у касирки: "Чи дійсно я є на виплату в п'ятницю?" Вона дістала роздруківку і показала мені, рядок з моїм прізвищем та сумою замовленої валюти. До речі перша сума була уся новенькими "синіми" банкнотами, а друга вже була в основному старими. Але обидві успішно й без питань прийняв інший банк
Alien
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Родственник забирал депозит в начале апреля. Отдавали частями. Сразу 1тыс, через неделю остальные. Но тогда во многих банках была проблема с валютой, думаю, сейчас получше. Отпишитесь, если несложно, как отдали, у меня скоро тоже заканчивается валютный депозит.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 146
З нами з: 08.11.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:52

Re: Банк Альянс

Ну що ж, баксики віддали без проблем, тіки просили переоформити, обіцяли що надбавка 0.5% протягом місяця якщо передумаю...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8444
З нами з: 15.04.09
Подякував: 481 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:11

Банк збільшив свій статутнік на 40%

https://news.finance.ua/ua/news/-/47170 ... 12-mln-grn
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8488
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, solomia, STIGA, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4076, 4077, 4078
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40775 4942342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 00:17
any4key
Пауер Банк (Банк Січ) 1 ... 25, 26, 27
Модератор » Нед 24 лис, 2013 01:05
262 59856
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 00:12
greenozon
Банк Глобус 1 ... 660, 661, 662
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6612 861554
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 23:26
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.