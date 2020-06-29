|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00
Re: Банк Альянс
Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05
Думаю у них свой кукурузник через польский кордон шастает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:19
Забирав в першій декаді травня USD 1,5k та 3k з відсотками. Намагався навіть попередньо телефонувати на ГЛ - там сказали: "Навіщо ображаєте - Ви є у списках на отримання. До речі перевкластися не бажаєте?"
Потім коли першу суму забирав (а друга мала бути через день) поцікавився у касирки: "Чи дійсно я є на виплату в п'ятницю?" Вона дістала роздруківку і показала мені, рядок з моїм прізвищем та сумою замовленої валюти. До речі перша сума була уся новенькими "синіми" банкнотами, а друга вже була в основному старими. Але обидві успішно й без питань прийняв інший банк
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21
Родственник забирал депозит в начале апреля. Отдавали частями. Сразу 1тыс, через неделю остальные. Но тогда во многих банках была проблема с валютой, думаю, сейчас получше. Отпишитесь, если несложно, как отдали, у меня скоро тоже заканчивается валютный депозит.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:52
Re: Банк Альянс
Ну що ж, баксики віддали без проблем, тіки просили переоформити, обіцяли що надбавка 0.5% протягом місяця якщо передумаю...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:11
Банк збільшив свій статутнік на 40%
https://news.finance.ua/ua/news/-/47170 ... 12-mln-grn
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:29
Re: Банк Альянс
Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:36
Не захотели портить показатели.
Тем не менее, ничего хорошего тут нет
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:48
Вкладчик1234 все может быть. Но согласитесь не приятно.... Посмотрим ещё на завтрашний день.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Зараз переглядають цей форум: Adast, liliya_logical, Rimlyanin1, Seva, Valeriy237 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|