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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00

Re: Банк Альянс

Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Думаю у них свой кукурузник через польский кордон шастает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:19

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Забирав в першій декаді травня USD 1,5k та 3k з відсотками. Намагався навіть попередньо телефонувати на ГЛ - там сказали: "Навіщо ображаєте - Ви є у списках на отримання. До речі перевкластися не бажаєте?"
Потім коли першу суму забирав (а друга мала бути через день) поцікавився у касирки: "Чи дійсно я є на виплату в п'ятницю?" Вона дістала роздруківку і показала мені, рядок з моїм прізвищем та сумою замовленої валюти. До речі перша сума була уся новенькими "синіми" банкнотами, а друга вже була в основному старими. Але обидві успішно й без питань прийняв інший банк
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:21

  chipmunk написав:Як тут зараз з валютою, депо 2тис долярів віддасть без проблем, як раніше, чи є карантинні нюанси?

Родственник забирал депозит в начале апреля. Отдавали частями. Сразу 1тыс, через неделю остальные. Но тогда во многих банках была проблема с валютой, думаю, сейчас получше. Отпишитесь, если несложно, как отдали, у меня скоро тоже заканчивается валютный депозит.
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:52

Re: Банк Альянс

Ну що ж, баксики віддали без проблем, тіки просили переоформити, обіцяли що надбавка 0.5% протягом місяця якщо передумаю...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:11

Банк збільшив свій статутнік на 40%

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:29

Re: Банк Альянс

Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:36

  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.

Не захотели портить показатели.
Тем не менее, ничего хорошего тут нет
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:48

Вкладчик1234 все может быть. Но согласитесь не приятно.... Посмотрим ещё на завтрашний день.
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:01

  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.


заранее предупреждали и сумму заказывали?
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