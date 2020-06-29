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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12
ihorsic написав:
Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.
кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?
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Sergion
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