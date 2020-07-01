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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
12%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
65%
22
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12

  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.


кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?
Sergion
 
Повідомлень: 440
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:00

Re: Банк Альянс

Деньги выдали. Это тот случай когда ложечка нашлась а осадок остался....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 540
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:09

  Sergion написав:
  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.


кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?

Про банкомати тут
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%99.PDF
пишуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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