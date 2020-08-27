RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12

  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.


кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?
Sergion
 
Повідомлень: 450
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:00

Re: Банк Альянс

Деньги выдали. Это тот случай когда ложечка нашлась а осадок остался....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 554
З нами з: 07.04.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:09

  Sergion написав:
  ihorsic написав:Так. Сегодня банк не выдал депозит ссылаясь на конец месяца и глюк программы... Попросили прийти завтра. Пока вот так.... Завтра отпишусь.


кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?

Про банкомати тут
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%99.PDF
пишуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34293
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:24

Банк придумав новий вклад (депозит) "АЛЬЯНС АНТИСТРЕС"
ставки так собі :)
http://prntscr.com/u6g3wp
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:10

А как тута в апликухе депозит пополнить с карты?
Пытаюсь чото перекинуть от 5К до 95К, а оно пишет, шо УкрКарт ничо не может сделать :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32197
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2559 раз.
Подякували: 3770 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher, IDAN, jay2009, Pater і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4246, 4247, 4248
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42473 5152078
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 11:47
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 720, 721, 722
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7219 1630806
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 11:22
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8889, 8890, 8891
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88905 10461698
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 09:14
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (955)
28.08.2020 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.