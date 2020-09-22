кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:12
кто знает какие лимиты на п2п сервисом другого банка за операцию/день/месяц с карт Альянса и на снятие в банкоматах Евронет (без комиссии)?
можно ли поднять?
Додано: Чет 02 лип, 2020 20:00
Re: Банк Альянс
Деньги выдали. Это тот случай когда ложечка нашлась а осадок остался....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Чет 02 лип, 2020 20:09
Про банкомати тут
пишуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:24
Банк придумав новий вклад (депозит) "АЛЬЯНС АНТИСТРЕС"
ставки так собі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:40
Сосіс банка ОВДП ганяла законно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:54
Re: Банк Альянс
У кого ещё, кроме скунса, похожие предложения? Малодневный или досрочка с сохранением?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 22 вер, 2020 23:20
Re: Банк Альянс
у скунса (барсіка, форварда) вже давно нема коротких депошок
Є Ощадний рахунок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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