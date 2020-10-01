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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:27
clientage написав:
Так чоо, пока не переразмещаться на столбиках под 17%?
Хотяя в рамках каличного понда еще можно
Я б перерозмістився...до 200000.
Валюта дорога...є надія не в цьому так в 2021 можливо просяде.
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