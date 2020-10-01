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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:27

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка і НБУ в клінчі
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oskarzhit-rishennya-sudiv-yaki-skasuvali-shtraf-26-mln-hrn-nakladeniy-na-bank-alyans

Так чоо, пока не переразмещаться на столбиках под 17%?
Хотяя в рамках каличного понда еще можно 8)

Я б перерозмістився...до 200000.
Валюта дорога...є надія не в цьому так в 2021 можливо просяде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:24

  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка і НБУ в клінчі
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oskarzhit-rishennya-sudiv-yaki-skasuvali-shtraf-26-mln-hrn-nakladeniy-na-bank-alyans

Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:26

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?

Перевод?
У меня и там и там 2,6.
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ingtrans
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