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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:27
clientage написав:
Так чоо, пока не переразмещаться на столбиках под 17%?
Хотяя в рамках каличного понда еще можно
Я б перерозмістився...до 200000.
Валюта дорога...є надія не в цьому так в 2021 можливо просяде.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:24
Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:26
lubopytnaya написав:
Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?
Перевод?
У меня и там и там 2,6.
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