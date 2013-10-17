RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:27

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка і НБУ в клінчі
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oskarzhit-rishennya-sudiv-yaki-skasuvali-shtraf-26-mln-hrn-nakladeniy-na-bank-alyans

Так чоо, пока не переразмещаться на столбиках под 17%?
Хотяя в рамках каличного понда еще можно 8)

Я б перерозмістився...до 200000.
Валюта дорога...є надія не в цьому так в 2021 можливо просяде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34768
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:24

  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка і НБУ в клінчі
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oskarzhit-rishennya-sudiv-yaki-skasuvali-shtraf-26-mln-hrn-nakladeniy-na-bank-alyans

Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:26

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Почему в заголовке написано 26 млн, а в тексте 2,6 миллионов?

Перевод?
У меня и там и там 2,6.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 31.07.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 19:42

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сосіс банка і НБУ в клінчі
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oskarzhit-rishennya-sudiv-yaki-skasuvali-shtraf-26-mln-hrn-nakladeniy-na-bank-alyans

Так чоо, пока не переразмещаться на столбиках под 17%?
Хотяя в рамках каличного понда еще можно 8)



Коллега, размещайтесь смело. Сосисбанка порешает все вопросы
бульбик
 
Повідомлень: 688
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 18:05

Re: Банк Альянс

з 15.10: Максимальна сума поповнення вкладу (депозиту)*: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту)) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкової суми вкладу
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:01

  wolt450 написав:з 15.10: Максимальна сума поповнення вкладу (депозиту)*: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту)) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкової суми вкладу

Це на нові депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34768
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:22

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:з 15.10: Максимальна сума поповнення вкладу (депозиту)*: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту)) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкової суми вкладу

Це на нові депо?

На нові
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 94959697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Adast, Alien, ingtrans і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 80, 81, 82
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
814 114364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 15:44
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4367, 4368, 4369
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43687 5293347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 15:14
чик
ОТП БАНК 1 ... 653, 654, 655
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6540 1472786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 14:41
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.