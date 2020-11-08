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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:46

greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:10

  demichh написав:greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).

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