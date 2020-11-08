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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:46
greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:10
demichh написав:greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
Це Ви про що?
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