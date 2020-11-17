greenozon они про это: Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
demichh написав:greenozon они про это: Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
Це Ви про що?
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