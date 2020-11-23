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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:46

greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:10

  demichh написав:greenozon
они про это:
Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).

Це Ви про що?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:24

гарні новини із банчика

https://minfin.com.ua/ua/2020/11/17/55704826/

зайшов, поглянув, на око ставки по депошкам цікваіші ніж в відділені?!
http://prntscr.com/vl9se0
по валюті теж
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:45

Re: Банк Альянс

  greenozon написав:зайшов, поглянув, на око ставки по депошкам цікваіші ніж в відділені?!
http://prntscr.com/vl9se0
по валюті теж

А Вы попробуйте оформить и всё станет на свои места.
На этом экране указаны максимальные возможные ставки, которые применяюся для вкладов от 1500000 гривен / 50000 долл.США / 50000 Евро.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:36

не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 02:00

  flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?

Через кілька днів поділюсь досвідом першої лонгації.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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