greenozon они про это: Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
demichh написав:greenozon они про это: Не прибавляется к надбавки к процентной ставке по депозитам, которая действует в рамках вкладов "КАПИТАЛЬНЫЙ", "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ +» или «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ" для физических лиц, а также к бонусной программы для владельцев основных платежных карточек (MC World Elite Contactless). Не распространяется на депозитные договоры, привлеченные через партнерские программы (договоры о сотрудничестве).
Це Ви про що?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев на первые 10 дней ставка 8,5 ; на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ? на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?
или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?
Через кілька днів поділюсь досвідом першої лонгації.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев на первые 10 дней ставка 8,5 ; на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ? на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?
или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?
Через кілька днів поділюсь досвідом першої лонгації.
Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):