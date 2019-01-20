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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:55

  Квесторе_поверніться написав:Банка виривається в лідери по дапо
Всі до Сосіса...на пікнічок
https://bankalliance.ua/interest_rates

да с такими условиями пополнения Моня с 10% интерестнее выходит 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:04

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка виривається в лідери по дапо
Всі до Сосіса...на пікнічок
https://bankalliance.ua/interest_rates

да с такими условиями пополнения Моня с 10% интерестнее выходит 8)

А в чому різниця з Монею?
---------------------------
Максимальна сума поповнення вкладу (депозиту)*: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту) без врахування капіталізації відсотків) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкової суми вкладу (депозиту), зазначеної при оформленні договору. (* застосовується для вкладів (депозитів), відкритих та/або автопролонгованих з 15 жовтня 2020 року.)

Автопролонгація (автоматичне продовження строку розміщення вкладу (депозиту)): дозволяється
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:15

Re: Банк Альянс

  Квесторе_поверніться написав:А в чому різниця з Монею?

В кешбэке за открытие и пополнение.

PS. У меня есть тут депозит и он заканчивается в этом месяце. Еще в прошлом месяце звонили, предлагали не переоформить как закончится. У них там программы лояльности с +0,5%/+0,25% (грн/валюта). Так что в целом по нынешним меркам еще и неплохо получается.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:32

Re: Банк Альянс

  ingtrans написав:В кешбэке за открытие и пополнение.

Кишмиш 0,6% перекривається прОцентом 11,75.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:В кешбэке за открытие и пополнение.

Кишмиш 0,6% перекривається прОцентом 11,75.

Это Вы не так считаете :) Где-то тут на формуме был правильный пример, кажется его как раз clientage и приводил.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:41

моно неудобно для суммы в фонд
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