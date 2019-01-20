да с такими условиями пополнения Моня с 10% интерестнее выходит
А в чому різниця з Монею? --------------------------- Максимальна сума поповнення вкладу (депозиту)*: загальна сума додаткових внесків (поповнення вкладу (депозиту) без врахування капіталізації відсотків) за поточний календарний місяць не може перевищувати початкової суми вкладу (депозиту), зазначеної при оформленні договору. (* застосовується для вкладів (депозитів), відкритих та/або автопролонгованих з 15 жовтня 2020 року.)
Автопролонгація (автоматичне продовження строку розміщення вкладу (депозиту)): дозволяється
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Квесторе_поверніться написав:А в чому різниця з Монею?
В кешбэке за открытие и пополнение.
PS. У меня есть тут депозит и он заканчивается в этом месяце. Еще в прошлом месяце звонили, предлагали не переоформить как закончится. У них там программы лояльности с +0,5%/+0,25% (грн/валюта). Так что в целом по нынешним меркам еще и неплохо получается.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
ingtrans написав:В кешбэке за открытие и пополнение.
Кишмиш 0,6% перекривається прОцентом 11,75.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.