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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30

  ingtrans написав:
  clientage написав:Моня перебивается под 12.22%, а на годовых -- 11,17%

Вот это мне кажется странным. 11% + 0,6% уже дает 11,6%, а тут 11,17%. Или это чистыми?

Соррі, зауваження приймається. Виправили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 979899100
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