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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30
ingtrans написав: clientage написав:
Моня перебивается под 12.22%, а на годовых -- 11,17%
Вот это мне кажется странным. 11% + 0,6% уже дает 11,6%, а тут 11,17%. Или это чистыми?
Соррі, зауваження приймається. Виправили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 02 гру, 2020 12:26
omb
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