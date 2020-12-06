Соррі, зауваження приймається. Виправили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30
Соррі, зауваження приймається. Виправили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:42
Так выглядит более правдоподобно, но мне равно кажется, что перевес в сторону 6-месячного депозита объясняется методикой расчета.
Так, например, если у нас есть определенная сумма, то для 6-месячного депозита мы можем прогнать ее 2 раза по 0,6, а для 12-месячного - только 1 раз. То есть выигрыш 6-месячного депозита будет 0,6. С другой стороны, ставки депозитов отличаются на 1 в пользу 12-месячного, соответственно, 6-месячный проигрывает на 0,4.
В варианте, когда у нас еще есть сумма, которую можно прогнать буквально в последний день дляф получения лишних 0,6, 6-месячный по идее выиграет, но в этом случае годовой процент будет не совсем честно приводить к средней или, тем более, к начальной сумме депозита.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:33
Как правильно зайти в банк?
Открыть карту/счет в отделении, потом через ИБ открыть депозит?
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:52
Заходив в відділення і відкривав тестове депо і картку
Вивчав тарифи
А потім вже можна і в ІБ.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 21:03
Додано: Суб 05 гру, 2020 21:48
Щось не можу зайти щоб глянути...дзвякніть на теплу лінію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:40
+0.5 дають або за лонгацію або за нові гроші, що покриває 100% кейсів получається
в ІБ тут наче ніколи не було ++
+50грн !
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Додано: Нед 06 гру, 2020 15:05
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