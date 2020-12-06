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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:30

  ingtrans написав:
  clientage написав:Моня перебивается под 12.22%, а на годовых -- 11,17%

Вот это мне кажется странным. 11% + 0,6% уже дает 11,6%, а тут 11,17%. Или это чистыми?

Соррі, зауваження приймається. Виправили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:42

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Моня перебивается под 12.22%, а на годовых -- 11,17%

Вот это мне кажется странным. 11% + 0,6% уже дает 11,6%, а тут 11,17%. Или это чистыми?

Соррі, зауваження приймається. Виправили

Так выглядит более правдоподобно, но мне равно кажется, что перевес в сторону 6-месячного депозита объясняется методикой расчета.
Так, например, если у нас есть определенная сумма, то для 6-месячного депозита мы можем прогнать ее 2 раза по 0,6, а для 12-месячного - только 1 раз. То есть выигрыш 6-месячного депозита будет 0,6. С другой стороны, ставки депозитов отличаются на 1 в пользу 12-месячного, соответственно, 6-месячный проигрывает на 0,4.
В варианте, когда у нас еще есть сумма, которую можно прогнать буквально в последний день дляф получения лишних 0,6, 6-месячный по идее выиграет, но в этом случае годовой процент будет не совсем честно приводить к средней или, тем более, к начальной сумме депозита.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:33

Как правильно зайти в банк?
Открыть карту/счет в отделении, потом через ИБ открыть депозит?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:52

  novichok написав:Как правильно зайти в банк?
Открыть карту/счет в отделении, потом через ИБ открыть депозит?

Заходив в відділення і відкривав тестове депо і картку
Вивчав тарифи
https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%99.PDF
А потім вже можна і в ІБ.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:03

  Квесторе_поверніться написав:. можна і в ІБ.

Плюс 0,5 % дают только в отделении или в ИБ тоже ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:48

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:. можна і в ІБ.

Плюс 0,5 % дают только в отделении или в ИБ тоже ?

Щось не можу зайти щоб глянути...дзвякніть на теплу лінію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:40

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:. можна і в ІБ.

Плюс 0,5 % дают только в отделении или в ИБ тоже ?


+0.5 дають або за лонгацію або за нові гроші, що покриває 100% кейсів получається


в ІБ тут наче ніколи не було ++
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:05

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А в чому різниця з Монею?

В кешбэке за открытие и пополнение.

Можно подробней, как получить этот кешбэк?
gorbatiuk_v
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