clientage написав:Моня перебивается под 12.22%, а на годовых -- 11,17%
Вот это мне кажется странным. 11% + 0,6% уже дает 11,6%, а тут 11,17%. Или это чистыми?
Соррі, зауваження приймається. Виправили
Так выглядит более правдоподобно, но мне равно кажется, что перевес в сторону 6-месячного депозита объясняется методикой расчета. Так, например, если у нас есть определенная сумма, то для 6-месячного депозита мы можем прогнать ее 2 раза по 0,6, а для 12-месячного - только 1 раз. То есть выигрыш 6-месячного депозита будет 0,6. С другой стороны, ставки депозитов отличаются на 1 в пользу 12-месячного, соответственно, 6-месячный проигрывает на 0,4. В варианте, когда у нас еще есть сумма, которую можно прогнать буквально в последний день дляф получения лишних 0,6, 6-месячный по идее выиграет, но в этом случае годовой процент будет не совсем честно приводить к средней или, тем более, к начальной сумме депозита.
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Плюс 0,5 % дают только в отделении или в ИБ тоже ?
Щось не можу зайти щоб глянути...дзвякніть на теплу лінію.
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