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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:59
demichh написав:
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В приложении открывал, тоже дали 0'5%
сразу светилось +0,5 или потом как-то добавилось ?
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