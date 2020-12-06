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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:59
demichh написав:
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В приложении открывал, тоже дали 0'5%
сразу светилось +0,5 или потом как-то добавилось ?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 02:06
Непомню когда. В договоре, который предлагают скачать, цифры правильные уже были.
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Нед 06 гру, 2020 22:24
omb