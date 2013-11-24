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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:59
demichh написав:
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В приложении открывал, тоже дали 0'5%
сразу светилось +0,5 или потом как-то добавилось ?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 02:06
Непомню когда. В договоре, который предлагают скачать, цифры правильные уже были.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 00:37
kreuz написав: flysoulfly написав:
не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?
или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды
, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?
Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
ну як друга лонгація ?
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Пон 07 гру, 2020 15:21
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