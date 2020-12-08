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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:59

  demichh написав:,
В приложении открывал, тоже дали 0'5%

сразу светилось +0,5 или потом как-то добавилось ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 02:06

Непомню когда. В договоре, который предлагают скачать, цифры правильные уже были.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:37

  kreuz написав:
  flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?

Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
ну як друга лонгація ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 07:35

  flysoulfly написав:
  kreuz написав:
  flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?

Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
ну як друга лонгація ?

Малює 9%. Доречі, рік у них 366 днів наразі. У перший період увійшло 9 днів, у другий 10. Начебто все красиво.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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  #<1 ... 9899100101
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