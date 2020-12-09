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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:59

  demichh написав:,
В приложении открывал, тоже дали 0'5%

сразу светилось +0,5 или потом как-то добавилось ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 02:06

Непомню когда. В договоре, который предлагают скачать, цифры правильные уже были.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:37

  kreuz написав:
  flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?

Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
ну як друга лонгація ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 07:35

  flysoulfly написав:
  kreuz написав:
  flysoulfly написав:не пойму: если оставить на депо "Альянс Антистресс" на пару месяцев
на первые 10 дней ставка 8,5 ;
на вторые 10 дней ставка 8,5+0,25(за лояльность)=8,75 ?
на третьи 10 дней ставка 8,75+0,25=9 итд ?

или каждые следующие 10 дней будет всё время +0,25 не к уже повышенной ставке за мои предыдущие периоды, а к банковской исходной на первые 10 дней (сейчас это 8,5) и всё ?

Перша лонгація пройшла під 8,75%. Далі буде...
ну як друга лонгація ?

Малює 9%. Доречі, рік у них 366 днів наразі. У перший період увійшло 9 днів, у другий 10. Начебто все красиво.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:50

  kreuz написав:Малює 9%. Доречі, рік у них 366 днів наразі. У перший період увійшло 9 днів, у другий 10. Начебто все красиво.
thanks :wink:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:55

Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:42

  Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.

Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:19

  Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.

Нещодавно виносив Фонд готівкою через касу...
зауважень немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:30

sens Лимит был поднят заранее. Вывод и проводился через другой банк. Остановка за самим альянсом. Зачем писать ответ на сообщение, прочитанное через строчку?
Порт
 
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