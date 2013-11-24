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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:35

  sens написав:
  Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.

Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват

И какую сумму в день/месяц так можно утащить? ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:43

  Sergion написав:
  sens написав:
  Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.

Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват

И какую сумму в день/месяц так можно утащить? ))
зачем вытаскивать?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:21

  sens написав:
  Sergion написав:
  sens написав:Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват

И какую сумму в день/месяц так можно утащить? ))
зачем вытаскивать?

Если закончился депо и не планируешь продлевать и не охота топать в отделение. Допустим 200к так утянуть можно (за 1-2 дня)?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:59

всем привет.
давно не заходил в этот банк. решил открыть деп. в грн.
вопрос.
1. работаету них уже ИБ и можно ли через него открывать депозит.
2. какую лучше подвязать к нему карту - без дополнительных оплат и комиссий.
3. депозит прогрессивный, там можно забрать вклад только через 6мес. или можно забрать и по окончанию каждого срока.
4. при открытии вклада через ИБ добавляют ли дополн. процент.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:54

Игорь Алексеевич
1) так, давно, там же і є повноцінний депо-модуль
2) під депозити видають якусь безкоштовну картку, щодо комісій читайте тарифи, не в курсі бо не використовую її
3)
4) добавляють якщо ви задовільяєте умови лояльності (на сайті, їх багато різних)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:10

  Игорь Алексеевич написав:всем привет.
давно не заходил в этот банк. решил открыть деп. в грн.
вопрос.
1. работаету них уже ИБ и можно ли через него открывать депозит.

Смог зайти с Виндовс ,с Андроида не хочет, да.
  Игорь Алексеевич написав:2. какую лучше подвязать к нему карту - без дополнительных оплат и комиссий.

Один вариант ,для выплат , они сами предложат.

  Игорь Алексеевич написав:4. при открытии вклада через ИБ добавляют ли дополн. процент.

Да , но , горячка в помощь ,бывают ньюансы...
Vadim V
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  #<1 ... 99100101102
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