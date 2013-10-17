Додано: Пон 21 гру, 2020 15:59

всем привет.

давно не заходил в этот банк. решил открыть деп. в грн.

вопрос.

1. работаету них уже ИБ и можно ли через него открывать депозит.

2. какую лучше подвязать к нему карту - без дополнительных оплат и комиссий.

3. депозит прогрессивный, там можно забрать вклад только через 6мес. или можно забрать и по окончанию каждого срока.

4. при открытии вклада через ИБ добавляют ли дополн. процент.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.