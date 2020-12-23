Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.
Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват
Порт написав:Закончился депозит. Начал выводить в другое место. Приблизительно половину вывел, вторую половину по некоторым причинам не смог. Думаю ничего страшного, на следующий день доберу остальное. На следующий день "приятная неожиданность"-карточка заблокирована. Попытался разблокировать в ИБ, начали танцы с бубном-то не приходят СМС на разблокировку, то сыпят сразу десяток просроченных. Наконец одна смс прошла и что же? Не пускает укркарт. Что это за сосисовская хуцпа? Банк и так не блещет репутацией, а теперь хочет угробить ее окончательно, таким образом заставляя клиентов оставить деньги где они не хотят? Может они скоро на новый процессинг будут переходить? Гнилая конторка.
Заранее подымается лимит,далее - монобанк,спортбанк,пумб и приват
всем привет. давно не заходил в этот банк. решил открыть деп. в грн. вопрос. 1. работаету них уже ИБ и можно ли через него открывать депозит. 2. какую лучше подвязать к нему карту - без дополнительных оплат и комиссий. 3. депозит прогрессивный, там можно забрать вклад только через 6мес. или можно забрать и по окончанию каждого срока. 4. при открытии вклада через ИБ добавляют ли дополн. процент.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич 1) так, давно, там же і є повноцінний депо-модуль 2) під депозити видають якусь безкоштовну картку, щодо комісій читайте тарифи, не в курсі бо не використовую її 3) 4) добавляють якщо ви задовільяєте умови лояльності (на сайті, їх багато різних)
Добрый день 1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода? 2. Как переводить без комиссии % от депозита на другой банк? Какой счет или карты надо открыть?
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Алексей77 написав:Как переводить без комиссии % от депозита на другой банк?
Любим агрегатором що не має комісії агрегатора і комісії за вхід.
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