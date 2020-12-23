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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:59

Re: Банк Альянс

  Алексей77 написав:1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?


Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 100101102103
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