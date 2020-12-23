Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:59
Re: Банк Альянс
Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
+50грн !
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