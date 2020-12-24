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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:59
Алексей77 написав:
1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?
Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
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greenozon
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Додано: Чет 24 гру, 2020 21:59
greenozon написав: Алексей77 написав:
1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?
Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
Обманула
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vollena71
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:55
vollena71 написав: greenozon написав: Алексей77 написав:
1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?
Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
Обманула
Не тестувала,тому знає тільки платний вхід
никому не верю
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