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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:59

Re: Банк Альянс

  Алексей77 написав:1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?


Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:59

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?


Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку

Обманула
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:55

  vollena71 написав:
  greenozon написав:
  Алексей77 написав:1. В отделении по звонку сказали, что можно после оформления депо в отделении в течение 3 рабочих дней пополнить депо по безналу по реквизитам. Какие есть нюансы такого перевода?


Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку

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sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59

Почитал ветку и некоторые вопросы пл депозитам уже решились, но есть еще :)
1. Депозит Сберегательный на год - это ровно 365 дней? Т.е., если открыть, скажем, 30 декабря, возврат тоже 30 декабря?
2. Выплата %% и тела депозита возможна на счет в другом банке? В образце договора написано, мол, возврат на счет #_______ в _______, код банка _______. Смахивает на возможность в другой банк. Если это так, берут ли за это комиссию?
3. Если внести деньги переводом из другого банка, то после окончания депозита не будут драть комиссию за обналичивание?
Само зачисление на депозит, я так понял, без комиссии?
Возможно ли сразу открывать депозит в ИБ с карты друооо банка
4. Тут несколько раз давали ссылку на пакет Персональный. Это и есть та карта, которую дают к депозиту?
5. Если тело депозита попадает на карту, то с нее реально снять большую сумму и без комиссии? Нет какого-то непреодолимого предела (лимита), больше которого нельзя или же за комиссию.
6. Клиент привязывается к отделению? Текущие вопросы можно решать в любом или только своем?
7. Если окончание депозита попадает на выходной и его переносят на первый рабочий, то за выходной доплачивают?
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