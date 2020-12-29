Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59

Почитал ветку и некоторые вопросы пл депозитам уже решились, но есть еще1. Депозит Сберегательный на год - это ровно 365 дней? Т.е., если открыть, скажем, 30 декабря, возврат тоже 30 декабря?2. Выплата %% и тела депозита возможна на счет в другом банке? В образце договора написано, мол, возврат на счет #_______ в _______, код банка _______. Смахивает на возможность в другой банк. Если это так, берут ли за это комиссию?3. Если внести деньги переводом из другого банка, то после окончания депозита не будут драть комиссию за обналичивание?Само зачисление на депозит, я так понял, без комиссии?Возможно ли сразу открывать депозит в ИБ с карты друооо банка4. Тут несколько раз давали ссылку на пакет Персональный. Это и есть та карта, которую дают к депозиту?5. Если тело депозита попадает на карту, то с нее реально снять большую сумму и без комиссии? Нет какого-то непреодолимого предела (лимита), больше которого нельзя или же за комиссию.6. Клиент привязывается к отделению? Текущие вопросы можно решать в любом или только своем?7. Если окончание депозита попадает на выходной и его переносят на первый рабочий, то за выходной доплачивают?