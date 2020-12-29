Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:59
Re: Банк Альянс
Прикольно!
а мені тітонька з банку повідомила прямо протилежне, так не можна, а
мол закидай СЕП-ом на поточнік, а з нього вже депошку
Додано: Чет 24 гру, 2020 21:59
Обманула
Додано: П'ят 25 гру, 2020 06:55
Не тестувала,тому знає тільки платний вхід
никому не верю
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59
Почитал ветку и некоторые вопросы пл депозитам уже решились, но есть еще
1. Депозит Сберегательный на год - это ровно 365 дней? Т.е., если открыть, скажем, 30 декабря, возврат тоже 30 декабря?
2. Выплата %% и тела депозита возможна на счет в другом банке? В образце договора написано, мол, возврат на счет #_______ в _______, код банка _______. Смахивает на возможность в другой банк. Если это так, берут ли за это комиссию?
3. Если внести деньги переводом из другого банка, то после окончания депозита не будут драть комиссию за обналичивание?
Само зачисление на депозит, я так понял, без комиссии?
Возможно ли сразу открывать депозит в ИБ с карты друооо банка
4. Тут несколько раз давали ссылку на пакет Персональный. Это и есть та карта, которую дают к депозиту?
5. Если тело депозита попадает на карту, то с нее реально снять большую сумму и без комиссии? Нет какого-то непреодолимого предела (лимита), больше которого нельзя или же за комиссию.
6. Клиент привязывается к отделению? Текущие вопросы можно решать в любом или только своем?
7. Если окончание депозита попадает на выходной и его переносят на первый рабочий, то за выходной доплачивают?
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:55
candidat
1. Депозит Сберегательный на год - это ровно 365 дней? Т.е., если открыть, скажем, 30 декабря, возврат тоже 30 декабря?
ДА!
7. Если окончание депозита попадает на выходной и его переносят на первый рабочий, то за выходной доплачивают?
Нет
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:25
candidat
2.Смахивает на возможность в другой банк. Если это так, берут ли за это комиссию?
в жодному банку не бачив такої можливості, щоб рідний банк вертав свій депозитний продукт на рах. в іший банк автоматом по завершенню
5. Если тело депозита попадает на карту, то с нее реально снять большую сумму и без комиссии?
знімав депозитні завжди в касі, суми і малі і великі, без комісій і навіть без картки (лише паспорт)
6. Клиент привязывается к отделению? Текущие вопросы можно решать в любом или только своем?
Недавно у Львові (при)закрили одне із двох відділень в місті,
в іншому відділенні, де я ніколи не був раніше, зразу побачили мій рахунок.
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:01
4.да
3.возможности открыть депо в ИБ с карты другого банка нет. Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.Входящий и исходящий СЭП по карте 0,5%. Если открыть депо в отделении с внесением по СЭП - бесплатно, по окончанию депо наличный выход по тарифам карты, т.е. в отделении и банкоматах Евронет бесплатно, в других банкоматах 2 снятия в календарном месяце бесплатно, следующие 1%+5
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:50
Re: Банк Альянс
Працюють 2 відділення...шо за призакрили?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:08
На Франка висить папірець по центру дверей, що мол із 23 грудня відділення тимчасово припиняє роботу і посилає клієнтуру на Стефаника.
фотка із гугла, звісно що старіша ніж зараз
наскільки це "тимчасове" - там не було вказано.
Самому неприємно, бо завжди лише на Франка обслуговувався в приємних жіночок.
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