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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19

  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41

  Aps написав:
  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?

Расход +1 опердн, а приход-пополняшки я СЭПом на депо-счет делаю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 101102103104
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